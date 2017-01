Saúde

Arroio do Meio – Para prevenir os casos de câncer de pele entre agricultores no Rio Grande do Sul, o governo do Estado disponibiliza desde 2014, protetor solar de forma gratuita. Aprovada em 2010, a lei, de autoria do deputado Heitor Schuch (PSB), beneficia além de agricultores, pescadores e piscicultores. Cada agricultor tem direito a três unidades por ano. São frascos de 120 gramas, com fator 30 de proteção que podem ser retirados a cada quatro meses.

Tem direito ao protetor o produtor rural que comprove por meio da Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP), renda proveniente da atividade rural acima de 50%. O documento é feito na Emater do município que encaminha ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais que faz o pedido ao governo do Estado. Em Arroio do Meio, os protetores são distribuídos pelo posto de Saúde do centro.

Conforme a farmacêutica do Posto Central, Patrícia Daniela Ferreira, o produto estava em falta. Uma remessa chegou recentemente e está à disposição dos interessados que podem fazer a retirada. Ela revela que cerca de 400 agricultores estão aptos a receber os protetores. Diz ainda que a procura é maior nos meses de verão, os quais são mais quentes. “O governo manda em pequenos lotes, por isso os frascos acabam logo”, comenta.

Por daiane