Microrregião - O prontuário médico eletrônico já é realidade em municípios da microrregião. Pouso Novo e Marques de Souza já o adotam há mais de um e dois anos, respectivamente. Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro ainda estão em fase de implantação.

A plataforma digital deve ser adotada por todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Brasil e permite o acompanhamento do histórico médico do paciente nas UBS, oferecendo ganho na qualidade e na gestão da atenção básica para o gestor, para os profissionais de saúde e para o cidadão.

O sistema registra os dados de todos os atendimentos, diagnósticos, procedimentos e internações, exames e prescrições de medicamentos de cada paciente. Com isso, o histórico do usuário das UBS poderá ser consultado por profissionais de todos os serviços de saúde do município, facilitando, inclusive o serviço médico que terá acesso aos diagnósticos e procedimentos anteriores. A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional permite ainda que o Ministério da Saúde verifique online como está sendo investido cada Real do SUS na saúde do brasileiro. Os municípios que não enviarem as informações terão bloqueados parte dos recursos federais destinados a atenção básica de saúde.

Fim do prontuário em papel

Segundo o Ministério da Saúde, em outubro de 2016 cerca de 75% das UBS ainda registravam o histórico do paciente em papel. O restante das unidades usava alguma versão de prontuário eletrônico, seja uma versão anterior ofertada pelo Ministério da Saúde ou uma versão da iniciativa privada.

A ideia do prontuário eletrônico é eliminar totalmente o uso de papel. O recurso também poderá ser usado para registrar visitas do programa Saúde da Família e de agentes comunitários da saúde que passam nas casas para fazer o controle do mosquito Aedes aegypti.

Nos municípios

Arroio do Meio já implantou o sistema de prontuário eletrônico em todos os postos da Estratégia da Saúde da Família (ESF), faltando apenas digitalizar os procedimentos do Posto de Saúde Central. O secretário de Saúde Gustavo Zanotelli estima que ainda em janeiro todos os atendimentos sejam registrados no prontuário eletrônico, tendo em vista que a equipe do Posto de Saúde Central já está em treinamento e os equipamentos já estão disponíveis. Para ele, o prontuário médico eletrônico é um avanço, pois permite aos profissionais de saúde um melhor conhecimento do paciente, ao acessar seu histórico.

Em Capitão o sistema ainda não foi implantado. Segundo o secretário de Saúde Jari Hunhoff, o município está abrindo licitação para a compra de equipamentos de informática. Ele estima que até março todo o sistema já tenha sido implantado.

Travesseiro também não implantou a plataforma digital. De acordo com a secretária de Saúde Eloise Zanatta, serão providenciadas mudanças na estrutura física da unidade de saúde e depois será implantado o sistema.

Pouso Novo já utiliza o sistema desde o início do ano passado e Marques de Souza desde agosto de 2014.

