Política

O prefeito de Pouso Novo, Aloísio Brock, definiu algumas atividades como prioridade neste início de mandato. Além do remanejamento de pessoal e contratação de alguns servidores para dar andamento dos serviços públicos de atendimento a população, o prefeito junto com sua equipe de assessores, determinou o corte de gastos em todos os setores da Administração Municipal.

Nestes encontros foram apontadas algumas deficiências que precisam ser corrigidas. No serviço externo, o prefeito voltou suas atenções para o setor de obras, onde foi apontado uma urgente necessidade de recuperação das estradas do interior e com a recuperação de máquinas e implementos utilizados no serviço de silagem, muito solicitado nesta época do ano junto a secretaria da Agricultura.

Por daiane