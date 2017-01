Educação

A secretária da Educação de Pouso Novo, Liane Parise Nardino, está ultimando detalhes da programação visando a volta das aulas com a abertura do ano letivo de 2017. Antes do retorno dos alunos ocorrem palestras e planejamento com o grupo de professores da Educação Infantil e com os professores da Escola Municipal de Picada Taquari e da Escola Estadual.

As primeiras atividades estão previstas para quarta-feira, dia 1º e quinta-feira, dia 02 de fevereiro, com os sete educadores e os estagiários da Escola de Educação Infantil Raio de Sol.

A secretária Liane adiantou que as atividades de preparação, planejamento e capacitação para professores municipais e estaduais, visando o retorno das aulas do Ensino Fundamental e Ensino Médio, acontecem entre os dias 21 e 24 de fevereiro, com palestras que ainda não estão totalmente programadas. A volta das aulas na rede municipal e estadual está prevista para acontecer na quarta-feira, dia 1º de março.

Por daiane