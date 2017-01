Política

Capitão – Muita emoção e gratidão marcou a posse dos nove vereadores, prefeito Paulinho Scheidt e vice Daniel Hunnhoff, eleitos para a legislatura de 2017-2020. População, autoridades, servidores públicos, dirigentes de entidades de classe e comunitárias, lotaram as instalações de Câmara de Vereadores para acompanhar a sessão solene realizada na manhã deste domingo, 1º de janeiro de 2017.

Após a benção do padre Silvério Schneiders, como já era prevista, a chapa encabeçada por Margarido Fröhlich (PSDB) venceu a chapa de Valdir Pederiva (PP) por 5 votos a 4.

O líder do PDT, Alberto Suing, declarou que na oposição será fiel a seu partido que esteve no governo por 24 anos – desde a emancipação –, elogiando a boa gestão do ex-prefeito César Beneduzi. Mas qualificou os gestores eleitos como personalidades humildes e jovens que tem a empatia de lidar com o povo.

O líder do PP, Valdir Pederiva, destacou a tradição do partido em eleger três vereadores e atribuiu os resultados eleitorais a vontade do povo: “agora nosso partido é Capitão. Acreditamos num bom trabalho. Nossa estrutura administrativa é boa e o prefeito Paulinho é competente. Nossa oposição será crítica e construtiva”.

O líder do PSDB, Gesael Biasibetti, o Gesa, enalteceu o êxito do partido fundado por um pequeno grupo em maio de 2015, que já conta com mais de 100 filiados e elegeu dois vereadores, um suplente e vice-prefeito. “O resultado está vinculado a característica de nossos líderes que possuem grande representatividade, especialmente na classe empresarial”. Gesa agradeceu o companheirismo da coligação e acredita que a pluralidade de ideais vai engrandecer o consenso em torno das decisões. “O início da jornada será difícil pois ainda precisamos nos inteirar da estrutura Administrativa”.

Eleito para o sétimo mandato consecutivo, o líder do PMDB, Aires Daldon, fez uma saudação especial e direcionada a todo o público presente no salão nobre da Casa Legislativa, dividindo a conquista com o povo. “É um privilégio, alegria, uma honra, satisfação e ousadia em estar junto em poder legislar em todos os governos do município. Um sonho que se realiza e concretiza. Haja coração”. Daldon agradeceu todos os seus eleitores que o apoiaram nas sete legislaturas, especialmente desse pleito que também elegeram dois jovens empresários para gerir o município. E cumprimentou a equipe e militância pela dignidade e ética durante a campanha. Renovou as esperanças ao cumprimento dos novos desafios, e que todos os eleitos, secretariado – grupo ao qual resguardou confiança – e servidos cumpram o dever de atender os anseios da comunidade, especialmente dos mais carentes.

A presidente Margarida Fröhlich, direcionou homenagens as pessoas que contribuíram para a sua bagagem política. Disse-se honrada pela credibilidade e agradeceu todas as mulheres, coordenadores e personalidades que fizeram a diferença na campanha. “O PSDB veio para fazer história. Uma nova opção que valoriza a experiência de líderes que já comprovaram competência e dá oportunidades a juventude”. Margarida falou da dificuldade das mulheres conquistarem espaço na política e fez um agradecimento especial aos familiares que tem tradição na política, pelos aconselhamentos: o avô Tranquilo Cadore, o pai Guiomar e a irmã Angelita, ao marido Maurício que sempre a apoiou em meio a acusações e ao afilhado João Vitor Dalmoro, falecido em dezembro, que tinha aspirações políticas e a inspirou a continuar. Defendeu a independência do Poder Legislativo para dignificar a democracia municipal, mas declarou apoio ao prefeito e vice eleitos: “a população pode contar com uma administração mais humana. Vamos todos trabalhar pelo desenvolvimento”.

O vice-prefeito eleito, Daniel Hunnhoff, divulgou a nova forma de prestação de serviços públicos, que será mais técnica e direta, decentralizando soluções. “Saí do PP porque não concordava com as diretrizes. Acredito numa política igualitária que não privilegia lados. Vamos trabalhar e a população poderá julgar nosso desempenho nas urnas”.

O prefeito eleito Paulo Cezar Scheidt, se disse entusiasmado em servir a comunidade para doar a sua contribuição em proporcionar mais qualidade de vida e desenvolvimento aos capitanenses, em nome de todos os peemedebistas do município. Recordou das bandeiras e lutas históricas da sigla na Câmara, reafirmando o compromisso de um trabalho conjunto que dará ainda mais experiência e maturidade, superando as expectativas de críticas injustas de opositores. Por fim agradeceu o apoio e a paciência de familiares.

Após homenagens ao líder emancipacionista José Eloi Matte, falecido em outubro de 2014, estendendo honras a toda militância, foi realizada a entrega das chaves e a transmissão de cargo do ex-prefeito Cesar Beneduzi, para Paulinho Scheidt.

SECRETÁRIOS:

Saúde: Jari Hunnhoff

Educação: Felipe Lorenzon

Assistência Social: Cassiane Lorenzon Scheidt

Agricultura: Benjamin Fachini

Obras: Leucir Fachini

Administração: Márcio André da Costa





Por daiane