Obras

Arroio do Meio – Em fase adiantada de execução, a macrodrenagem dos Loteamentos Alto e Vale do Arvoredo, no bairro Bela Vista, muda a estrutura e a realidade dos moradores locais, que já relatam a eficiência da nova rede de drenagem, antes mesmo da sua conclusão, tendo por base as fortes chuvas recentemente registradas no município.

Após detonação de rochas que apareceram no subsolo e na vala, a obra está em fase de assentamento das tubulações, para posterior execução das caixas de inspeção, com conclusão prevista para fevereiro. O investimento é superior a R$ 50 mil, provenientes de recursos próprios do município, incluindo a tubulação de 1,20m de diâmetro, mão de obra e serviços de máquinas. A obra soluciona o problema do loteamento aprovado em 2007 e beneficia moradores dos loteamentos Arvoredo, Vale e Alto Arvoredo, além dos recém-constituídos Monte Belo I e II.

Por daiane