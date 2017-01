Educação

Arroio do Meio – Enquanto os alunos do município aproveitam as merecidas férias escolares, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Construindo o Saber, do bairro Navegantes, passa por obra de ampliação, que viabilizará ampliar o atendimento do bairro para alunos da Educação Infantil/Turno Integral e 6º ano.

A nova sala de aula terá 72m², incluindo corredor de circulação. O investimento é de R$ 77.323,52, provenientes de recursos próprios do município. A obra está sendo executada pela Gege Construções Ltda, contratada via processo licitatório e deve ser concluída até o mês de março.

A diretora Márcia Thomé reforça que além de permitir ampliar o atendimento aos alunos da Educação Infantil/ Turno Integral, a nova sala garante a continuidade dos alunos que concluíram o 5º ano. Até o final do ano letivo de 2016, a escola tinha cerca de 130 alunos, número que aumentará com a confirmação das matrículas dos alunos do sexto ano. “É importante ressaltar a satisfação da comunidade escolar em geral, pela atenção que a Administração Municipal tem com a escola do nosso bairro”, manifesta, recordando outras ampliações executadas nos últimos anos.

Por daiane