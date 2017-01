Apartes

Prefeitura de Arroio do Meio iniciou esta semana uma campanha pela limpeza urbana e combate às pragas. Diante do aumento de infestação de pragas como baratas, moscas, mosquitos, a campanha Nossa Cidade, Meu Lar pede a ajuda e colaboração da população para diminuir e combater as pragas, através de cuidados mínimos em cada casa. Também iniciou um processo de desinsetização em alguns trechos da área urbana e bairros.

Gestão de recursos e qualificação

Nas administrações públicas, empresas e instituições o que mais se ouve é controle de gastos, qualificação dos serviços com foco e disciplina nas atividades. Com esta mentalidade, a tendência é que rapidamente sejam superadas as dificuldades impostas por políticas inadequadas e conjuntura econômica.

Política mais conservadora

Os ventos mundiais e nacionais também vem conduzindo a políticas mais conservadoras, fazendo frente à política liberal. Nas democracias, cada povo pode escolher se deseja um governo mais liberal, mais progressista, mais conservador. O que é mais importante é que haja menos corrupção e desvio de dinheiro público. Para isto precisamos de líderes corajosos e preparados e instituições fortes e confiáveis, para que possam implantar mecanismos de controle eficientes e punição para quem comete crimes de corrupção.

Qualquer banco

Um novo sistema de liquidação e compensação de boletos bancários deverá entrar em vigor a partir de março, o que permitirá que os pagamentos atrasados possam ser pagos em qualquer instituição financeira. A mudança será gradual. A partir de março a medida vale para cobranças atrasadas de valor igual ou superior a R$ 50 mil. A partir de 11 de dezembro valores de boletos iguais ou inferiores a R$ 199,99. Nesta plataforma não entram contas de consumo como água e luz, IPVA e IPTU.

No novo sistema haverá cruzamento de informações com o número de CPF do pagador para evitar inconsistências de pagamento.

Reformas em andamento

Além da Reforma da Previdência em andamento na Câmara dos Deputados, está em estudo a Reforma Tributária. O projeto em estudo prevê a extinção de sete tributos federais (IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofins e Salário Educação, ICM estadual e ISS municipal). Em troca seriam criados três novos impostos: Imposto sobre Valor Agregado, (IVA), o Imposto Seletivo e a Contribuição Social sobre Operações Financeiras, uma espécie de CPMF. A nova contribuição seria usada para permitir a redução das alíquotas da contribuição previdenciária paga pelas empresas e trabalhadores. Remédios e alimentos teriam tributação reduzida. O projeto deverá ser apresentado na metade de fevereiro e terá entre os objetivos uma ampla mudança no sistema para evitar a sonegação e renúncia tributária. O relator da proposta é o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB –PR ) que foi relator da criação do Simples.

