Geral

Arroio do Meio – Foi nomeada na terça-feira, 10, a nova diretoria do Conselho Municipal do Idoso – biênio 2017/2018. A nomeação aconteceu na prefeitura, junto à reunião mensal do Conselho, formado por representantes dos grupos de terceira idade do município.

Na ocasião, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes agradeceram o empenho da diretoria que deixa a função, após dois anos de trabalho voluntário em prol da terceira idade. “Se hoje nos orgulhamos do nosso município, temos que recordar que muito dessas conquistas passou pelas mãos dos nossos idosos”, salienta Schnack.

O então presidente, Alberto Schmidt, agradeceu a parceria na realização do trabalho. “Trabalhamos sempre unidos. Foi um período de muito aprendizado e integração entre todos”, afirma. Durante o encontro ainda foram abordadas ideias e ações para 2017.

A nova diretoria do Conselho Municipal do Idoso ficou composta da seguinte forma: presidente José Valdir Majolo; vice-presidente Bruno Guilante; secretária Lourdes Rosa Beneduzi; vice-secretária Marlise Kuhn e administrador de recursos Aldo Dietrich.

Por daiane