Meio Ambiente

Arroio do Meio – A proliferação de pragas urbanas, em especial baratas, tem incomodado a população do município, principalmente a urbana. O problema já era conhecido, mas tomou proporções maiores quando o vigilante Alex Sandro Theves, residente no Loteamento Glória, em Bela Vista, expôs a situação e sua indignação em sua rede social no início do ano. Em pouco tempo pessoas de outros bairros e municípios comentaram a postagem registrando o espanto com a grande proliferação de baratas.

Alguns destes comentários relatam a dificuldade no extermínio dos insetos, outros denunciam a infestação em ruas e bueiros, situação que pode ser facilmente comprovada à noite. Teve até quem revelou a necessidade de colocar telas nas portas e janelas a fim de evitar a entrada de baratas. Muitas pessoas pediam providências por parte da Administração Municipal, já que trata-se de uma questão de saúde pública, enquanto outras salientavam que a população também deve fazer sua parte no combate às pragas urbanas.

Alex Sandro se diz feliz pela repercussão da postagem. Até o meio-dia de quarta-feira (11), 150 pessoas já haviam compartilhado o alerta. E o objetivo era justamente este, chamar a atenção para o problema, já que trata-se de uma questão de saúde pública, a fim de que o município tome a frente numa ação no combate e controle às baratas.

Procurada pela redação do AT, a dirigente do Departamento do Meio Ambiente do município, Rose Maria Grassi, disse que as pragas urbanas geralmente aumentam sua proliferação nesta época de calor e umidade.

Diante da atual situação, a Administração Municipal já reuniu setores responsáveis e está trabalhando num projeto piloto, a ser aplicado na segunda quinzena de janeiro no combate e controle às pragas urbanas, se as condições climáticas permitirem.

O Departamento do Meio Ambiente salienta que a colaboração de cada família na prevenção e combate às pragas é fundamental. “Cuidados com o descarte correto de resíduos, respeitando o dia de coleta em cada bairro, assim como o encaminhamento correto de entulhos, conforme roteiro de recolhimento realizado pelo setor de Serviços Urbanos, além da limpeza de imóveis e roçada adequada de áreas e terrenos, fazem toda a diferença para a manutenção e organização da cidade. Cada um fazendo a sua parte, Poder Público e comunidade, vamos amenizar essa situação”, salienta a dirigente.

A última ação de controle a pragas urbanas realizada pelo município foi em 2013.

Por daiane