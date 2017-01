Obras

Arroio do Meio – O setor de Serviços Urbanos trabalha desde a última semana na limpeza de áreas públicas municipais. As áreas de lazer dos bairros Rui Barbosa, Bela Vista/Loteamento Antares, Barra do Forqueta e São Caetano/Pituca já receberam os serviços de roçada e manutenção. O mutirão segue em demais áreas verdes do município, Loteamento Econômico/Dona Rita, postos de saúde e academias.

O coordenador do setor, Airton Schmitt, afirma que a equipe está se esforçando para atender a demanda, considerando as limitações referentes à instabilidade climática e período de férias de 30% dos servidores. “Estamos trabalhando com equipe reduzida e o tempo que não colabora para serviços externos, mas estamos nos esforçando para agilizar os serviços”, reforça.

Por daiane