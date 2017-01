Coluna do Alício

Por um trajeto de cerca de 15 quilômetros, em estrada de chão batido e empoeirada que margeia o rio Taquari, ligando o centro de Muçum com a localidade de Linha Alegre, uma história quase centenária, reproduzida por dezenas de casarões antigos se mantêm de pé apesar do tempo e do êxodo rural. Construídos em alvenaria por imigrantes italianos a partir da década de 1920, se constituíam num sinal de ostentação da época, tempos áureos em que Linha Alegre era rota obrigatória para o transporte de mercadorias do Vale do Taquari em direção à Serra Gaúcha. No pequeno porto, produtos da região como banha, farinha, suínos e mantimentos diversos eram levados de barca para o outro lado do rio e encaminhados para abastecer as cidades de Santa Tereza, Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves. Um local que vale a pena ser visitado, uma verdadeira viagem no tempo.

Por daiane