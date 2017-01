Futebol Amador

A direção da Lafa agendou para segunda-feira, dia 09, uma nova reunião com representantes de clubes para discutir sobre a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2017. Na primeira reunião realizada ainda em dezembro, dez clubes enviaram representantes.

Pelo combinado na reunião anterior, a data limite para confirmação dos clubes deve ser segunda-feira, dia 09. Nesta reunião também será definida a data de início do campeonato no dia 12 ou 19 de fevereiro e a fórmula de disputa. O certame será disputado nas categorias de titulares e aspirantes com atletas que trabalham ou residem em Arroio do Meio.

Por daiane