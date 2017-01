Futebol Amador

A direção da Lafa responsável pela organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2017, encerra na segunda-feira, dia 30, o prazo para os clubes entregar a lista com os nomes dos atletas inscritos para disputa do certame nas categorias de titulares e aspirantes.

Todos os atletas inscritos devem ter um vínculo com Arroio do Meio através de domicílio residencial, trabalho ou título de eleitor. Cada clube poderá utilizar até três atletas da seleção. Na categoria de titulares cada clube pode inscrever 20 atletas e na categoria de aspirantes 22 atletas. As listas devem ser entregues durante reunião marcada para às 19h30min na sede da SER Livres, em Bela Vista, onde serão lidas e analisadas pelos dirigentes dos clubes.

O certame que inicia dia 19 de fevereiro tem confirmado a participação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Amigos de Picada Arroio do Meio, Palmense de Palmas, Esperança de Rui Barbosa e Cruzeiro de Linha 32. Na primeira rodada jogam em Palmas, Palmense x Cruzeiro; em São Caetano, Sete x Amigos e em Rui Barbosa x Esperança de Rui Barbosa.

Por daiane