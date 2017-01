Meio Ambiente

Vale do Taquari – As fortes chuvas registradas desde o início do mês foram causadas, principalmente, pela atuação de ar quente e úmido sobre o Estado. A informação é repassada pela coordenadora do Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, Fabiane Gerhard.

Desde o começo do mês até às 11h de terça-feira, a estação meteorológica da Univates, em Lajeado, já contabilizava 124,8 mm de chuva, sendo que destes, 56,6 mm ocorreram somente entre a madrugada e manhã da terça-feira. A média histórica de chuva para o mês de janeiro é de 120 mm. Para fevereiro e março, 130 mm e 110 mm, respectivamente.

Segundo Fabiane, no momento há uma condição de neutralidade climática, que nos próximos meses pode evoluir para Lã Niña de fraca intensidade. “A neutralidade aqui no Estado é representada por chuvas irregulares, ocorrendo períodos mais chuvosos e outros mais secos”.

Pelo o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o mês de janeiro deve ser mais chuvoso. Já, para fevereiro e março, as chuvas devem ficar abaixo da média.

Por daiane