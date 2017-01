Futebol Amador

O Camping Riacho Doce sediou no sábado, dia 07, os sete jogos da 5ª rodada do Campeonato Intercamping de Minifutebol de Marques de Souza. O torneio é promovido e organizado pela Aemaso com apoio do Sicredi e STR Supermercados Lajeado.

A rodada de sábado apresentou Os Penetras 4 x 2 News Car/Siva do Matte, Os Bruxos 0 x 4 Mercenários, Ademar Gessos/OQIOQI 2 x 1 Bom Fim/União Assistencial, Oficina Librelato 2 x 3 Sombras/Fm2 Pneus, Maravilha 4 x 3 Barcemlona e Wasserstad 1 x 1 Largados/Sofacar/MConstruções. O São José venceu por WO da equipe Os Borrachos que não compareceu para sua partida.

Sábado, dia 14, será realizada a 6ª rodada no Camping do Germano, em Linha Perau. Os jogos iniciam às 13h30min. Nesta rodada jogam Meia Boca JR x Avenida, Parceiros x Os Bruxos, Vamo Dale Para Não Tomale x Cafumangos, Cruzeirinho/Retromac x Sem Compromisso/Sofacar/MConstruções, Bohemios/Agro Closs/Bruxellas x Wasserstadt, Cai na Farra/UFC x Oficina Librelato.

Por daiane