Futebol Amador

O Campeonato Intercamping de Minifutebol de Marques de Souza, realizou no sábado, dia 15, os jogos da 6ª rodada no Camping do Germano, em Linha Perau, onde jogaram Meia Boca JR 1 x 1 Avenida, Parceiros 4 x 1 Os Bruxos, Vamo Dale Para Não Tomale 6 x 1 Cafumangos, Cruzeirinho/Retromac 6 x 0 Sem Compromisso/Sofacar/MConstruções, Bohemios/Agro Closs/Bruxellas 3 x 2 Wasserstadt, Cai na Farra/UFC 6 x 2 Oficina Librelato.

Sábado, dia 21, será disputada a 6ª e última rodada da fase de classificação. Os jogos acontecem no Camping Riacho Doce, com início às 13h30min, reunindo Galera da Garrafa x Barsemlona, Cai na Farra/UFC x Vai Que Cola, Vamo Dale Para Não Tomale x News Car/Seiva do Mate, Camping da Pedra/Tiafirma x Iluminatti’s, Os Bruxos x Lavanderia Campestre/Saglados Fabi/ Calfinagem Adilson e Estudiantes x Regra 3/Gaucha Restaurante.

Por daiane