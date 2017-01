Obras

Arroio do Meio – Na sua primeira viagem à capital do Estado como gestores do município, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes, estiveram reunidos na semana passada, com representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Na Funasa trataram sobre o convênio firmado entre União e município, no valor de R$ 400 mil, por intermédio do deputado federal Alceu Moreira, para redes de água no interior. “Esse recurso nos permite realizar um trabalho preventivo, de ampliação das redes do interior, o que viabilizará a expansão das atividades do setor primário, e o consequente retorno para o desenvolvimento do município”, explica Schnack.

No Daer estiveram reunidos com o coordenador Rogério Uberti e prefeitos de Coqueiro Baixo, Nova Bréscia e Capitão, pleiteando demandas locais e agradecendo a retomada da obra asfáltica da VRS 482 – Estrada Geral Dona Rita. Aproveitaram ainda para solicitar a retomada da obra da VRS 811 – Forqueta/Travesseiro. Na Secretaria de Transportes e Mobilidade, os representantes do município estiveram reunidos com o diretor presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes e com o secretário Pedro Westphalen. Aproveitaram a ocasião para agradecer o recapeamento da ERS 130 e solicitar melhorias para os trevos e acessos a bairros e empresas ao longo do trajeto.

Por daiane