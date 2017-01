O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Arroio do Meio - Atualmente o hábito da leitura tem se tornado escasso na vida das pessoas, já que a comunicação entre elas está cada vez mais informatizada. Com os avanços tecnológicos, a leitura tem encontrado crescentes obstáculos ao seu desenvolvimento na sociedade atual.

Além de informação e enriquecimento do vocabulário, a leitura proporciona um aumento da capacidade de escrita e de argumentação. E, apesar da modernidade tecnológica que se faz cada vez mais presente no dia a dia da sociedade, ainda há pessoas que optam pelo bom e velho livro de papel.

A atendente comercial de videolocadora, Elaine Pfluckseder, já perdeu as contas de quantos livros já leu. No ano passado foram 74 livros lidos. O gosto pela leitura surgiu na época de colégio. Neste período, um dos livros que mais a marcaram foi O Diário de Anne Frank. “Além de ser um dos primeiros livros que li, a obra, que se passa na Segunda Guerra Mundial me marcou bastante, até por ser uma história real e tudo o que ela representa”.

Seus gêneros literários favoritos são aventura, romance, ação e suspense, e de preferência os livros de Nora Roberts, sua escritora preferida. Para ler, ela se dirige à biblioteca pública ou ao salão de beleza que frequenta, onde a proprietária disponibiliza obras literárias para suas clientes. “Em últimos casos compro pela internet mesmo, montando assim minha biblioteca particular”.

O hábito da leitura é tão presente em Elaine que em dezembro ela comprou nove livros pela internet. Todos já foram lidos, e dois ela está relendo. As leituras ocorrem na parte da tarde, à noite antes de dormir ou no final de semana. Quanto à utilização do celular para ler, ela é enfática: “Não leria um terço do que li em toda minha vida se fosse pelo celular. Preciso ter o livro em mãos, folheá-lo, marcar as páginas”.

Programação de férias da biblioteca pública

Durante o período de férias, a Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco realiza na semana que vem, entre os dias 16 e 20 de janeiro a 7ª Feira de Troca de Livros. Interessados em novas histórias poderão trocar seus livros já lidos, em bom estado de conservação, sem folhas rasgadas e sem rasuras, por outros livros para o acervo particular. Basta trazer o livro parado na estante e trocar por outro disponível para leitura

Já de 23 a 27 de janeiro será realizada a Semana do Perdão. Nesta semana, os livros emprestados podem ser devolvidos sem o pagamento da multa. A medida visa recuperar os livros pertencentes ao acervo da biblioteca, e garantir que mais leitores tenham acesso a esses livros.

A biblioteca atende de segunda-feira das 9h às 18h30min e de terça a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

Por daiane