Geral

Arroio do Meio – Em entrevista ao AT, o comandante da 3ª Cia do 22º Batalhão da Brigada Militar de Arroio do Meio, capitão Eduardo Senter, fez uma avaliação do ano que passou e as ações realizadas pela corporação em 2016. Mesmo com contingente reduzido e com um déficit de 55% na corporação, consegue realizar um trabalho satisfatório. Para isso, trabalha em cima de estatísticas sobre a criminalidade, direcionando esforços para determinados locais e horários, onde há maior incidência de crimes. “O déficit é ainda maior. Pois temos policiais em férias, com atestado e machucados. Então, estima-se que trabalhemos com apenas 35% do ideal. Porém, apesar de todas essas dificuldades conseguimos prestar um bom serviço”, ressalta.

Cita a Operação Avante realizada em âmbito estadual, como exemplo. Um estudo apontou que os roubos e furtos aconteciam com maior frequência na área central, entre 17h e 20h. Com o objetivo de reduzir esses números negativos, policiais foram deslocados para o Centro para realizar a ronda a pé. Com isso o número de ocorrências caiu consideravelmente. Roubo a estabelecimento comercial em 20% e furtos em 30%. “Não foi mexido no efetivo normal. Esses policiais foram remanejados para esses horários com maior incidência de ocorrências. O resultado foi satisfatório”.

Tráfico, furtos e arrombamentos

O capitão revela que a maioria dos furtos e arrombamentos no município estão ligados ao consumo e tráfico de drogas. Vários pontos foram extintos com ações realizadas pela Brigada Militar e traficantes foram presos, porém a maioria deles soltos em poucos dias. Cita o loteamento Glória, a região conhecida como Maracangalha e a Área de Lazer Pérola do Vale como pontos de concentração de tráfico e consumo de drogas. “A segurança pública funciona como uma engrenagem. A Brigada Militar está fazendo a parte dela”, frisa.

Segundo ele, na Área de Lazer há uma concentração muito grande de jovens, com idade entre 13 e 17 anos, que comercializam e usam entorpecentes como maconha e crack. Jovens que deveriam estar na escola. “A maioria dos furtos e arrombamentos ocorridos em Arroio do Meio são feitos por esses jovens que precisam furtar para manter o vício. Muitos já foram identificados e presos, mas estão na rua novamente”, revela Senter.

Dicas de segurança

Aos proprietários de estabelecimentos comerciais a Brigada Militar enumera uma série de orientações que podem evitar que seu estabelecimento venha a ser alvo de furtos e roubos.

Não mantenha valores altos em seus estabelecimentos. Sempre que possível, deposite-os em uma agência bancária, ao longo do dia de trabalho, adotando medidas de segurança para o transporte do valor, por exemplo, não fazer transporte de malotes nos mesmos horários, pelo mesmo itinerário ou pelo mesmo funcionário;

Não localize o caixa na entrada do estabelecimento. Isso atrai a atenção de infratores e facilita a fuga. Além disso, deixe no caixa apenas a quantidade de dinheiro necessária para a movimentação comercial mínima;

Evite deixar no estabelecimento apenas um funcionário, pois enquanto um infrator desvia a atenção, o outro furta mercadorias e dinheiro, além de deixar o funcionário em uma situação de risco nos casos de roubos;

Instale equipamentos de proteção patrimonial (alarme, câmeras, grades, iluminação) no estabelecimento. Eles podem ser úteis para a identificação dos criminosos, bem como, para a produção de provas necessárias ao processo do crime. Além disso, são potenciais inibidores de ações delituosas;

Estabeleça uma rotina de segurança entre os funcionários, no sentido de que se mantenham atentos ao chegar e sair do estabelecimento, observando pessoas e veículos suspeitos nos arredores do comércio, combine “códigos secretos” que só vocês identifiquem quando houver alguma coisa errada;

Fique atento também aos estabelecimentos comerciais vizinhos, aumentando o número de pessoas preocupadas com a segurança, será mais fácil detectar as ações criminosas;

Mantenha estreita relação com os Órgãos de Segurança Pública, comunicando formalmente todos os crimes ocorridos em seu estabelecimento, bem como, acionando a Brigada Militar em caso de suspeita de indivíduos e veículos;

É muito importante para a Brigada Militar poder realizar a captura do autor do furto ou roubo que a vítima informe tão logo seja possível as características físicas dos autores, as vestes utilizadas e possíveis veículos envolvidos.

Uma preocupação ao sair de férias é com a residência. Uma série de cuidados devem ser tomados para que você não tenha surpresas desagradáveis ao retornar de viagem. Veja algumas orientações de segurança nas residências:

Quando chegar ou sair de casa, fique atento, pois essas as ocasiões mais propícias para roubos;

Se desconfiar, aguarde, dê uma volta no quarteirão e chame a Brigada Militar (ligue para o telefone 190);

Ao sair, certifique-se de que as portas e janelas voltadas para áreas externas estão trancadas, inclusive a garagem;

Procure conhecer seus vizinhos, onde trabalham, telefones, hábitos, horários de saída e chegada;

As crianças devem ser orientadas para não abrir a porta para estranhos e nem trazer desconhecidos para casa sem autorização;

Dificulte a ação dos ladrões, instale grades nas janelas, olho mágico e trancas nas portas e, se possível, instale alarme eletrônico em sua residência;

Nunca deixe portões e portas abertas, mesmo que venha alguém em sua casa e também oriente seus filhos e empregados sobre essa providência;

Não abra a porta para pessoas que se apresentem para oferecer serviços não solicitados (encanadores, eletricista, jardineiros, etc);

Só contrate empregados domésticos com referências anteriores, saiba o endereço ou de seu de seus familiares;

Mantenha em local seguro as Notas Fiscais de série de seus bens (TV, Som, Vídeo, Relógios, etc) e em caso de furto, transmita esses dados às autoridades, pois essa providência aumenta a chance de recuperação;

Se você reside em apartamento discuta com seus vizinhos sobre a necessidade de instalação de grades nas janelas e varandas;

Não deixe a luz de casa acesa durante o dia, isso pode indicar que a casa está sem morador e motivar o furto;

Aguardar o fechamento de portões de comando eletrônico;

Não aceitar a entrada de técnicos não solicitados; se, solicitou, ao contratar a firma, peças o nome do funcionário que irá lhe prestar o serviço, verifique suas credenciais e confira as informações que dispuser;

A noite deixe pelo menos uma lâmpada acesa na área de maior risco da residência; quando possível, utilizar foto-célula;

No caso de perda das chaves, providencie na imediata troca dos segredos das fechaduras de sua residência;

Oriente seus familiares e empregados para que não comentem com estranhos sobre os bens que a família possui, bem como sobre seus hábitos.

Por daiane