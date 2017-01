Educação

Travesseiro - A Escola Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, retorna as suas atividades nesta terça-feira, dia 24, com o projeto “Brincando nas Férias”, para atender as crianças de todo o município em turno integral. O projeto segue até o dia 21 de fevereiro quando voltam às atividades normais da escola.

O projeto “Brincando nas Férias” trará uma agenda de atividades diversificada para as crianças. Serão organizados piqueniques e outras atividades ao ar livre. Dentre as novidades para o ano de 2017, a secretária de Educação, Cristiane Neitzke, conta que todas as turmas já iniciarão as atividades em suas salas e com seus professores que irão trabalhar durante o ano.

Por daiane