Educação

Em Travesseiro, a Emei Criança Esperança iniciou na segunda-feira, dia 23, as atividades do ano letivo de 2017, com um encontro de professores na Escola Estadual Monsenhor Seger. A recepção das educadoras foi com música acústica de Gustavo Rauber e um coffee break.

O encontro foi prestigiado pela secretária da Educação, Cristiane Neitzke, que desejou a todos um bom retorno e um bom ano de trabalho. Logo após as educadoras realizaram um circuito de experiências e vivências sensoriais, afim de organizar as sensações do próprio corpo e do mundo, trabalhando aspectos de ética, motivação, desempenho e resiliência. Essas atividades foram coordenadas pela equipe da Clínica NACES, a terapeuta Cristiane Schneider e a fonoaudióloga Fabiane Horn.

Na ocasião, também ocorreu a primeira reunião pedagógica do ano e em seguida as educadoras trabalharam na organização interna das salas, para receber os alunos que retornaram na quarta-feira.

Por daiane