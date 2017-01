Geral

O CTG Tropilhas da Serra, de Pouso Novo, está dando continuidade com a obra de construção de seu novo galpão. O projeto está sendo erguido no mesmo terreno onde estava instalado o antigo. A obra possui 45 metros de extensão por 18 metros de largura totalizando 826m2. O investimento, segundo o patrão Renato Compagnoni, deverá chegar próximo ou passar de R$ 200 mil.

O prédio encontra-se na fase das paredes levantadas, aguardando pela colocação da cobertura e posterior colocação do piso e acabamento. A inauguração está prevista para acontecer no dia 21 de abril com a realização de um fandango.

Por daiane