Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano iniciou na sexta-feira, dia 13, a disputa da Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro. O certame está sendo disputado na categoria Força Livre, com a participação de nove equipes.

Na primeira rodada apresentou Atrevidos 3 x 0 Amigos do Scherek; Nova Geração 0 x 4 Esbórnia; SER Porque Nós 4 x 7 Terça7 e Os Metralhas 2 x 2 Patroleiros. O galeto da rodada foi entregue para a equipe do Atrevidos. Os jogos da 2ª rodada que deveriam ter sido disputados na noite de terça-feira, dia 17, foram transferidos devido as condições do tempo.

O certame continua nesta sexta-feira, dia 20, com os jogos da 3ª rodada, que reúne às 19h30min, Esbórnia x SER Porque Nós; às 20h30min, Contra Ordem 21 x Os Metralhas; às 21h15min, Atrevidos x Nova Geração e às 22 horas, Terça7 x Amigos do Scherek.

Para terça-feira, dia 24, está marcada a 4ª rodada, onde jogam às 19h30min, Atrevidos x Esbórnia; às 20h30min, Nova Geração x Patroleiros; às 21h15min, SER Porque Nós x Amigos do Scherek e às 22 horas, Contra Ordem 21 x Terça7.

Por daiane