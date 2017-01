Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano com apoio do Sicredi agendou para esta sexta-feira, dia 13, o início da Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro com o apoio do Sicredi.

O torneio será disputado somente na categoria Força Livre, com a participação de nove equipes. Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos, classificando os oito melhores para a segunda fase do torneio. Os jogos acontecem nas terças e sextas-feiras à noite.

Na primeira rodada jogam às 19h30min com 15min, Atrevidos x Amigos do Schereck; às 20h30min, Nova Geração x Esbórnia; às 21h15min, SER Porque Nós x Terça 7 e às 22 horas, Os Metralhas x Patroleiros. Folga para equipe Contra Ordem 21. O galeto da rodada será da equipe Atrevidos.

Na terça-feira, dia 17, acontecem os jogos da 2ª rodada reunindo às 19h30min, Os Metralhas x Terça 7; às 20h30min, Atrevidos x Patroleiros; às 21h15min, Esbórnia x Contra Ordem 21 e às 22 horas, Nova geração x Amigos do Schereck.

Por daiane