Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano realiza na noite desta sexta-feira, dia 27, os jogos da 4ª rodada da Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro com apoio do Sicredi. Nesta rodada jogam SER Porque Nós x Contra Ordem 21, Patroleiros x Terça7, Amigos do Scherek x Esbórnia e Atrevidos x Os Metralhas.

Para terça-feira, dia 31, estão marcados os jogos da 5ª rodada com os seguintes confrontos: Os Metralhas x Esbórnia, Atrevidos x SER Porque Nós, Nova Geração x Contra Ordem 21 e Patroleiros x Amigos do Scherek.

Por daiane