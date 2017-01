Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano com apoio do Sicredi, está anunciando a realização da Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro. O certame, que tem o apoio do Sicredi, definiu seu início para a noite do dia 13 de janeiro. O torneio que será disputado somente na categoria Força Livre, tem confirmado a participação de nove equipes, sendo que na primeira fase as equipes jogam todos contra todos, classificando os oito melhores para a segunda fase do torneio.

Por daiane