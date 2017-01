Futebol Amador

Dirigentes da Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, estão empenhados na organização de um Campeonato Regional de Futebol denominado de Copa Integração, que vai envolver equipes de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Coqueiro Baixo e Pouso Novo.

O certame, que deverá iniciar no dia 19 de fevereiro, tem confirmado a participação do Travesseirense e SER Juventude, de Travesseiro; Sete de Capitão; Guarani de Bela Vista do Fão; São José de Coqueiro Baixo; Juventus de Coqueiro Alto e Pouso Novo.

Por daiane