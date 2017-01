O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Arroio do Meio – A comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro Navegantes, dá início aos preparativos para mais uma edição da festa em homenagem à padroeira.

O evento marcado por procissão nas ruas do bairro e no rio Taquari inicia na quarta-feira, dia 1º de fevereiro a programação do tríduo. As missas serão realizadas na capela do bairro tendo como tema central Navegando com Maria em busca da paz.

A primeira noite do tríduo no dia 1º, às 20h, terá como tema Quem ama cuida. No dia 02, também às 20h, missa com o tema Maria modelo de paz. Após ocorre procissão luminosa com o barco e bênção das velas. Dia 03, às 20h, missa com o tema Com Maria, bendizer a vida. Haverá ainda a bênção dos objetos e da garganta (vida do Planeta). Na noite do dia 04, às 19h, ocorre o terço. Neste dia a capela fica aberta das 8h às 19h para os devotos de Nossa Senhora dos Navegantes.

A grande festa ocorre no dia 05, iniciando às 8h30min com procissão pelas ruas e no rio Taquari. Após ocorre missa campal em frente à capela com o tema Com Maria somos construtores da paz. A programação segue durante o dia com inúmeras atrações no salão da comunidade e animação da banda Art Show.

