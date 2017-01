Agricultura

Arroio do Meio – Embora o valor tenha oscilado durante o ano, a área plantada de soja ocupa em torno de mil hectares no município. Mesma área ocupada no último ano, quando a soja teve uma rentabilidade média de 56 sacas por hectare. Entretanto, algumas lavouras produziram média bem superior, de 65 sacas por hectare.

Segundo o engenheiro agrônomo da Emater/Ascar, André Müller, o clima favorável, quente e com precipitação de chuvas em quantidade certa, propicia um bom desenvolvimento da planta, desde o crescimento até a floração e fixação das vagens, fatores importantes na determinação da produtividade final das lavouras. O regime de chuvas das próximas semanas será decisivo para a garantia de uma boa produção para o município.

Ressalta ainda que até agora não foram registradas incidência de pragas e fungos. “Não temos registro de pragas como lagarta e da ferrugem asiática. Porém essas doenças podem ocorrer ao longo da cultura”, revela.

Adriano Tatsch, de Forqueta, ocupou 20 hectares com a cultura, dois a mais que no ano passado. Conta que a plantação vem se desenvolvendo bem, com uma boa floração e excelente produção de vagens e grãos. Espera colher 50 sacas por hectare, média alcançada na safra passada. Atribui o vigor e a vitalidade das plantas ao controle preventivo de pragas que inibe a infestação indesejada na lavoura. “Este ano a planta está muito bonita. Não há pragas devido à aplicação do fungicida. Até agora foram duas aplicações”, revela o agricultor.

Por daiane