Arroio do Meio – A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que os carnês de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Alvarás de Licença para 2017, estarão disponíveis à comunidade a partir da próxima segunda-feira, 16, com reajuste em 7,7%, conforme Lei 3.562/2016.

Contribuintes que efetuarem o pagamento até o dia 10 de fevereiro terão desconto de 5% sobre o valor total. Pagamentos realizados até 10 de março terão 3% de desconto. Os carnês podem ser retirados no Setor de Tributos da Secretaria da Fazenda/Prefeitura, ou pelo site www.arroiodomeio.org/Portal de Serviços/Consulta IPTU – onde já estão disponíveis. O pagamento pode ser feito na prefeitura ou nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Banrisul e Banco do Brasil. O último prazo para pagamentos sem acréscimo é 10 de abril, data em que também pode ser quitada a primeira parcela, em caso de parcelamento dos impostos.

O secretário da Fazenda, Márcio Zimmer, reforça que o valor arrecadado com os impostos retorna diretamente em benefícios para o cidadão. “Os impostos servem para a manutenção da máquina pública, mas principalmente para executar melhorias nas áreas da saúde, educação, obras, agricultura e outros serviços indispensáveis para o crescimento do município e bem-estar do cidadão”, esclarece.

Parcelamento - Quem preferir parcelar o pagamento dos impostos, poderá fazê-lo em até seis vezes, sem descontos, dentro dos seguintes vencimentos:

1ª parcela: 10 de abril;

2ª parcela: 10 de maio;

3ª parcela: 12 de junho;

4ª parcela: 10 de julho;

5ª parcela: 10 de agosto

6ª parcela: 11 de setembro

