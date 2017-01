Futebol Amador

Uma reunião da direção da Lafa com dirigentes de clubes realizada na noite da última segunda-feira definiu os principais detalhes para disputa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2017. Nesta reunião confirmaram participação o Sete de São Caetano, Rui Barbosa, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32, Palmense de Palmas e o Esperança de Rui Barbosa.

O certame que será disputado nas categorias de titulares e aspirantes com atletas que trabalham ou residem em Arroio do Meio agendou a data do dia 19 de fevereiro para o seu início. Na primeira rodada jogam em Palmas, Palmense x Cruzeiro; em São Caetano, Sete x Amigos e em Rui Barbosa x Esperança de Rui Barbosa.

Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos em turno único, repetindo na última rodada os jogos da primeira rodada com mando de campo invertido. No final desta fase, onde cada equipe disputa três partidas em seu gramado, classificam-se os quatro primeiros para a fase semifinal.

Por daiane