Futebol Amador

A direção da Lafa tomou as últimas decisões no começo desta semana com relação aos atletas que constam na lista da seleção, levando em conta a distribuição dos mesmos na formação das equipes que estão inscritas para a disputa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2017. O certame tem início previsto para o dia 19 de fevereiro. Ficou acertado que cada equipe poderá utilizar três atletas da seleção. Na primeira rodada jogam em Palmas, Palmense x Cruzeiro; em São Caetano, Sete x Amigos e em Rui Barbosa x Esperança de Rui Barbosa.

Por daiane