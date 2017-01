Geral

Brasil - A partir de março os bancos e correspondentes que aderirem à nova plataforma da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) poderão receber pagamentos de boletos vencidos de qualquer agência.

A atualização do sistema de cobrança, que funciona há mais de 20 anos, trará benefícios para o consumidor e para a sociedade, desburocratizando o pagamento de contas, além de evitar o envio de boletos não autorizados.

A nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando o rastreamento de pagamentos. Quando o consumidor fizer o pagamento, será feita uma consulta à nova plataforma para checar as informações. Se os dados do boleto coincidirem com aqueles que constam no sistema a ser implantado, a operação é validada.

Se houver divergência de informações, o pagamento do boleto não será autorizado e o consumidor poderá realizar o pagamento exclusivamente no banco que emitiu a cobrança, uma vez que essa instituição terá condições de fazer as checagens necessárias.

O gerente adjunto da agência local do Banrisul, Ademir Schmidt, ressalta que a nova plataforma vai extinguir a prática de cobranças sem registro e fraudes de boletos enviados por e-mail. Na prática, vale para os boletos que não são protestados, e que podem ser atualizados via sistema. Nas demais situações o consumidor deve buscar imprimir a segunda via do boleto, ou procurar a agência de origem.

Por daiane