Economia

Arroio do Meio – O jogador mais valioso da liga americana de beisebol (Major League Baseball), o venezuelano Miguel Cabrera, 33 anos, veio com sua família e parceiros comerciais para conhecer a fábrica de chocolates da Neugebeuer, na segunda-feira, dia 16. O astro interrompeu sua pré-temporada no Detroit Tigers, time que atua no estado de Michigan, para acertar detalhes da comercialização do Bib’s nos Estados Unidos (EUA) pela empresa Miggy’s Foods, de qual é sócio proprietário.

O acordo foi finalizado após 18 meses de negociações. O diretor executivo da Miggy’s, Daniel Santini, já tinha relações com a Vonpar Alimentos há cerca de sete anos por meio de uma empresa venezuelana. “É um produto diferenciado, de excelente qualidade e competitivo em qualquer país de primeiro mundo. A Neugebeuer merece essa oportunidade. A fábrica é uma das mais modernas da América Latina e apta para atender a demanda. E associar o produto a imagem de Cabrera faz parte do planejamento estratégico para conquistar o mercado norte-americano, que é um dos mais cobiçados do mundo. Nossas expectativas são infinitas quanto o potencial de absorção”, projetam Cabrera e Santini.

O confeito teve a identidade visual remodelada, e recebeu outro nome. No exterior, vai ser chamado de Tidbits: uma pequena delícia. “Um produto alegre, como o atleta que é alegre, divertido e interativo”, acrescenta Santini. Inicialmente serão exportados cinco sabores: amendoim, chocolate branco, 40% cacau, ao leite e chocolate branco com iogurte de morango. Este é o primeiro produto que a Miggy’s Foods está levando para o mercado norte-americano.

O Tidbits será fabricado e embalado em Arroio do Meio. O primeiro lote deve chegar nos EUA no início de fevereiro. As vendas começarão no estado da Flórida e posteriormente em Michigan. Na embalagem é apresentada a tríplice coroa da modalidade conquistada por Cabrera.

De acordo com a Neugebauer, a projeção de crescimento nas vendas para o exterior em 2017 é de 18% a 20%. A fabricante de chocolate exporta para cerca de 30 países e processa 800 mil quilos por mês.

Na terça-feira, o atleta e sua comitiva, e diretores da Neugebeuer foram recebidos pelo governador José Ivo Sartori e secretários de governo no Palácio Piratini. Cabrera ainda teve agenda com um clube de beisebol de Porto Alegre.

Desde 2000 atua em times dos Estados Unidos. Deixou a Venezuela aos 16 anos para competir em times norte-americanos, na posição de primeira-base. É considerado o Messi da modalidade. Possui contrato com o Detroit Tigers até 2024.

Por daiane