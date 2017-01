Coluna do Alício

Nessa semana destacamos a Área de Lazer Pérola do Vale, em Arroio do Meio. Um local fantástico, no centro da cidade, onde é possível curti-lo de diversas formas, como caminhar, andar de bicicleta, tomar chimarrão, utilizar a pista de skate, enfim, passar belos momentos em meio à natureza, bem pertinho de casa. Vale a pena o passeio.

Por daiane