O Alto Taquari - Cotidiano

Capitão – A Área de Lazer da Costa, localizada em Linha Marinheira, sedia neste final de semana, dias 6, 7 e 8 de janeiro, o Festival Lost 2017, Edição A Transmutação. O evento inicia às 20h desta sexta-feira e se estende até às 20h de domingo.

Nesta edição do festival, os organizadores convidam cada participante a conectar sua alma lentamente e tomar o controle de sua forma externa, de forma a direcionar cada vez mais o aspirante à transformação da sua vida interior. “A transmutação começa quando nós, seres humanos, despertamos para a essência que nos é inerente, descobrindo então o caminho para a nossa evolução espiritual”.

Por este motivo que a edição deste ano da Lost propõe encontrar, através da música e da cultura trance, a união de várias tribos que, sem rótulos, sem pré-conceitos, desejam se permitir a abraçar todos aqueles que estiverem dispostos a participar desta celebração e a olharem para seu interior e entenderem que todos somos um.

Durante os três dias do evento haverá vários Djs e bandas que animarão os participantes. Além disso, haverá uma série de oficinas que podem ser prestigiadas como Bioconstrução e plantio; Cristais e suas energias; Slackline e equilíbrio; Coletor Menstrual; Dança e performances; Filtro dos Sonhos; Mandalas, entre outras.

Neste ano a planta escolhida para simbolizar o evento é o Girassol. Segundo os organizadores, o Girassol é a flor da felicidade. É uma planta particular por ser heliotrópica, que significa que o caule gira posicionando a flor sempre na direção do sol. O objetivo é de plantar a mandala da Flor da Felicidade, fazer uma oração para agradecer a vida, e aspirar harmonia, amor, paz e fé universal.

Mais detalhes sobre bandas, DJs e oficinas podem ser conferidos no Facebook, no evento Lost 2017 Ed. Transmutação. Quanto aos ingressos, é obrigatório a doação de um quilo de alimento, brinquedo ou livro em bom estado ou pagamento do ticket solidário no valor de R$ 5, que serão revertidos em doações para a comunidade carente da região.

Por daiane