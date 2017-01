Geral

Arroio do Meio – Desde o primeiro dia útil do ano, a agência da Caixa Econômica Federal do município conta com nova gerência geral. Clair Rosalva Agostini D’Ávila assume a função ocupada há dois anos e cinco meses por Fernando Forneck, que passa a gerir a agência Florestal, em Lajeado, até então comandada por Clair.

A cerimônia de transferência de cargo foi realizada nas duas agências na segunda-feira pela manhã, na presença do gerente regional e representante da Superintendência Vale dos Sinos, Cristiano Schumacher, funcionários, autoridades e parceiros. Em Arroio do Meio contou ainda com a presença do prefeito Klaus Schnack e a vice Eluise Hammes, o presidente da Acisam Adailton Cé e correspondentes Caixa.

Fernando Forneck salientou que é um desafio assumir a agência Florestal, mas também uma grande oportunidade, recebida a partir do trabalho em Arroio do Meio. Agradeceu aos colegas, parceiros, prefeituras e clientes por poder encerrar o ano de 2016, um ano difícil, com todos os objetivos alcançados. Desejou à colega que o substitui um excelente ano e muito sucesso na agência.

Clair Rosalva Agostini D’Ávila afirmou que vem para Arroio do Meio para somar com a equipe, para juntos garantirem a excelência de atendimento. Diz que traz, além da experiência, uma enorme disposição para que a agência seja um ambiente de agradável convivência e espera poder contar com a parceria dos correspondentes e prefeituras.

O gerente regional Cristiano Schumacher ressaltou que Arroio do Meio possui uma situação favorável economicamente, diferente da maioria dos municípios. Atentou para a questão da habitação em Arroio do Meio, setor no qual a agência possui quase R$ 90 milhões investidos, em mais de 1500 contratos, prova de que a Caixa, enquanto empresa pública, está cumprindo seu papel de promover o desenvolvimento da comunidade na qual está inserida.

O presidente da Acisam, Adailton Cé e o prefeito Klaus Schnack, destacaram a importância da Caixa para o município, agradeceram ao trabalho desenvolvido por Forneck e desejaram sucesso à nova gerente.

A experiência profissional

Clair, 53 anos, ingressou na Caixa em outubro de 1989 no município de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. É formada em Ciências Naturais, com especialização em Administração de Crédito e Cobrança. Trabalhou em agências de Dionísio Cerqueira, Novo Hamburgo, Teutônia, Lajeado e Cruzeiro do Sul. Foi promovida a gerente – Pessoa Física – em 1996 na agência de Teutônia.

Ocupou cargos gerenciais nas agências Teutônia e Lajeado. Em 2008 assumiu como gerente geral a agência Cruzeirense e atualmente ocupava o cargo na agência Florestal.

