Política

A comunidade de Arroio do Meio e microrregião prestigiou em peso a posse dos 11 vereadores e do prefeito Klaus Werner Schnack e vice Eluíse Hammes, eleitos no pleito de outubro para a legislatura e mandato de 2017-2020. A sessão solene realizada na manhã de sábado, 31 de dezembro, foi acompanhada por autoridades do judiciário e militares, representantes de instituições, dirigentes de entidades, amigos, colegas e familiares dos empossados.

A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores foi eleita por oito votos a favor contra três em branco (Ver BOX). O presidente Paulo Volk (PMDB) afirmou que é um estímulo e satisfação poder retribuir a confiança da população, num trabalho conjunto com demais colegas, respeitando a lei e iniciativas populares.

A líder da bancada do PMDB Adiles Meyer, disse estar orgulhosa em fazer parte da história política do município, e que vai cumprir seu dever com honra, lealdade, dedicação e honestidade atendendo com amor e carinho as demandas de todos os munícipes.

O líder do PDT, Darci Hergessel, declarou estar motivado em continuar atender o compromisso firmado no mandato anterior para construir uma cidade cada vez melhor.

O líder do PP Roque Haas, manifestou que em seu 5º mandato continuará fazendo uma oposição sadia e justa, buscando o apoio do partido na busca de recursos federais na parceria do desenvolvimento do município.

Após todos os eleitos prestarem juramento de posse, ocorreu a cerimônia de transmissão de cargo no gabinete do poder Executivo. O vice-prefeito do mandato de 2012-2016, Áurio Paulo Scherer, agradeceu a oportunidade de trabalhar pela comunidade e a coligação pelo trabalho harmonioso até o fim do mandato. Cumprimentou os sucessores que participaram do projeto que prioriza o ser humano, num período de crise institucional, desejando sucesso na jornada e empenho dos colaboradores e secretários durante sua gestão.

A vice-prefeita Eluise Hammes, gratificou a oportunidade de participar do governo, reconhecendo a eficiência, o emprenho e comprometimento com a comunidade, fazendo com que o município tenha saúde e educação de qualidade, oportunidades de emprego e renda, dando condições para um desenvolvimento equilibrado. Agradeceu a família, amigos, colegas e o Vale do Arroio Grande, pelo apoio incondicional e referência na vida profissional e pessoal, e confiança da comunidade para estarem a frente da gestão tendo consciência do compromisso que assumiram com cada munícipe, de avançar com segurança, tendo em vista o fortalecimento das famílias na projeção de futuro.

Em despedida o prefeito Sidnei Eckert, explanou sobre as principais realizações nas áreas social, educacional, saúde, obras e econômica. Ressaltou que tudo o que foi construído, foi pensando no bem maior, que é a população, buscando o crescimento homogêneo com investimentos em todos os segmentos da economia. Agradeceu família pelo apoio incondicional, a colaboração da equipe, ao Legislativo e Judiciário, comunidade, pois tudo foi possível com engajamento de todos. Desejou aos sucessores êxito no desafio de gerir o destino de Arroio do Meio. Anunciou um legado de R$ 2 milhões de obras em andamento, mais de R$ 1 milhão em caixa, R$ 1,5 milhão em recursos já intermediados para investimentos.

O prefeito eleito Klaus Werner Schanck reafirmou sua alegria e satisfação pela oportunidade de assumir o Executivo, garantido responsabilidade e compromisso e determinação em realizar um trabalho em favor do município e população, com apoio e parceria do Legislativo. Enfatizou importância da ajuda e comprometimento de todos, que direta ou indiretamente, contribuíram para que o momento que se concretizassem – eleitores, parceiros políticos e familiares pelo suporte, sustentação e equilíbrio na caminhada.

MESA DIRETORA:

Presidente: Paulo Volk (PMDB)

Vice-presidente: Rodrigo Kreutz (PMDB)

Secretária: Adiles Meyer (PMDB)

Vice-secretário: Marcelinho Schneider (PMDB)

LÍDERES DE BANCADA:

PP – Roque Haas

PTB – Kiko Noronha

PDT – Darci Hergessel

PMDB – Marcelinho Schneider

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA:

Presidente: Adiles Meyer

Secretário: Maria Helena Matte (PMDB)

Membro: Roque Haas

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Presidente: Marcelinho Schneider

Secretário: Luis Both

Membro: Vanderlei Majolo (PP)

Por daiane