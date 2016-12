Geral

Microrregião – Em virtude do Natal e Ano Novo algumas repartições públicas terão os horários de funcionamento alterados nos dias 23 e 30. O comércio de Arroio do Meio terá horário diferenciado. Hoje, dia 23, funcionará em horário estendido, até às 20h. Dias 24 e 31 (sábados) o funcionamento será até às 17h.

As prefeituras da microrregião também terão horários alterados nos dias 23 e 30 (sextas-feiras). Hoje e dia 30 as prefeituras de Arroio do Meio e Travesseiro atenderão ao público das 7h às 13h. Em Arroio do Meio para atendimentos de Saúde, o Plantão Médico 24 horas do Hospital São José estará atendendo em caráter de Urgência e Emergência.

Já o Centro Administrativo de Capitão funcionará normalmente dia 23, e no dia 30 funcionará em turno único, das 8h às 13h. Em Pouso Novo o horário de funcionamento também será modificado. Dia 23 o atendimento ao público será somente pela manhã. O mesmo horário será feito no dia 30, sendo que o expediente será apenas interno. Em Marques de Souza, o atendimento será normal no dia 23 e no dia 30 haverá turno único, das 7h às 13h.

As agências bancárias, sem exceção, atenderão normalmente ao público no dia 23. Já no dia 30 estarão fechadas. O atendimento volta à normalidade na segunda-feira dia 02.

Por daiane