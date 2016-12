Agricultura

Arroio do Meio - Vinte e sete famílias engajadas com a atividade agroecológica do município receberam na quarta-feira sementes orgânicas de olerículas. Foram beneficiados o Grupo dos Agricultores Ecologistas de Forqueta, o Defensores da Natureza e os Agricultores em Transição Agroecológica. As sementes foram entregues por representantes do Banrisul, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.

A doação foi viabilizada mediante apresentação de um projeto organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio e orientado pela Emater/Ascar que posteriormente o enviou ao Banrisul. Após a aprovação a instituição bancária adquiriu as sementes de um assentamento agroecológico localizado em Candiota, no valor total de R$ 2.428,00. A Emater/Ascar irá prestar orientação técnica, bem como acompanhará a evolução do trabalho, enviando relatório à direção da agência bancária.

O programa de sementes é destinado a grupos formalizados de agricultores ecológicos/orgânicos e de transição, bem como às escolas rurais, indígenas e quilombolas. Entre as sementes doadas estão variedades de abóboras, de agrião, alface, berinjela, cenoura, coentro, couve, jiló, melancia, morango, melão, repolho, quiabo, rúcula, salsa, tomate e sementes de girassol.

O programa do Banrisul tem como objetivo incentivar estilos de agricultura de base ecológica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável; ampliar a carteira de clientes do segmento agroecológico do Crédito Rural; incentivar a autonomia dos agricultores familiares no processo produtivo; e incentivar a produção dos produtos orgânicos, entre outros.

