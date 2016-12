Música

Arroio do Meio – A Celebração de Natal da comunidade São José de Anchieta, em Rui Barbosa, realizada na noite deste sábado, contará com a apresentação da Orquestra de Câmara Violinos do Vale, regida pelo maestro Leandro Bellomo de Farias. O grupo executará uma música antes da missa e durante a celebração tocará Noite Feliz (Stille Nacht).

A Orquestra de Câmara é formada por um número menor de músicos (por norma, menos de vinte). Nestas orquestras predominam os instrumentos de corda. A noção de câmara refere-se ao fato de as peças musicais serem direcionadas para apresentação em salas com menores dimensões e para um público menos numeroso, contudo sem perder o brilho e a energia musical, pelo contrário, ocorre uma aproximação e maior integração entre o músico e o ouvinte.

A orquestra teve a sua primeira formação há cerca de três anos com quatro violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo, e foi reativada no segundo semestre deste ano. Atualmente conta com Amanda e Fabiano Junkenn, e Eduardo Führ nos violinos. Giulia Führ no violoncelo. Elci Junior e Herique Schuster nos violões, além de Elisângela e Elisabete Petry nos teclados.

O repertório é de composições de Johan Sebastian Bach, Baptiste Lully, Mozart e Bethoveen, entre outros, com arranjos próprios na execução.

Por daiane