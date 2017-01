Política

Travesseiro – A noite de 31 de dezembro ficou marcada pela solenidade de posse dos nove vereadores, prefeito Genésio Roque Hofstetter e vice Sérgio Odilo Nied, eleitos para a legislatura e mandato de 2017-2020. Cidadãos, autoridades, representantes de entidades e instituições do município e região, servidores públicos e políticos acompanharam a sessão solene realizada na escola estadual Monsenhor Seger, no Centro. Os atos iniciais foram presididos pelo vereador mais votado Jonas Morari (PTB).

Após a benção do padre Felipe Bernardon, foi escolhida a mesa diretora da Câmara que conduzirá os trabalhos em 2017, cuja chapa única da bancada do PSB, encabeçada por Adriano Steffler, venceu por 6 votos contra 3 votos brancos.

O líder do PTB, Jonas Morari, qualificou o governo de Ricardo Rockenbach e dessejou sucesso aos novos eleitos e equipe administrativa. Agradeceu a família e base eleitoral, e afirmou que será vereador de todos os munícipes, atuando numa oposição construtiva. Após parafrasear uma passagem bíblica declarou que Travesseiro está com fome de crescimento e diversificação especialmente na zona urbana. “Não existe dinheiro público melhor do que o investido nos jovens que são a base do desenvolvimento”.

O líder do PT, Airton da Costa, que chega a seu quarto mandato direto na quinta candidatura, comentou sobre a dificuldade da reeleição, agradecendo a família, amigos e base eleitoral. Fez uma breve análise do desenvolvimento e projeções, sustentando a importância da participação popular. Justificou seu papel de oposição no governo que se encerra e colocou sua experiência e rede de relacionamento com as esferas estadual e federal, à disposição na busca por recursos.

O líder do PP, Tiago Eloi Weizenamann, também agradeceu família, amigos e base eleitoral. Declarou que vai tentar ser justo em não prometer coisas que as pessoas querem ouvir e sim realizar coisas boas sem que elas saibam. Comparou o entusiasmo do pleito com uma torcida futebolística, e garantiu que vai agir contra corrupção e atos de interesse pessoal, no entanto, sendo favorável ao desenvolvimento inclusivo. “É preciso buscar um aperfeiçoamento constante e fazer muito por Travesseiro que é nosso lar”.

O líder do PMDB, Omar João Walter, agradeceu os votos depositados na coligação derrotada, que em sua concepção fez um bom governo, e as pessoas que acreditaram em sua candidatura, o que para ele foi uma retribuição ao seu bom desempenho. “Vamos trabalhar pelo desenvolvimento, sem atrapalhar o novo governo que precisa superar a crise institucional de dimensões nacionais. É preciso ter esperança”.

A líder do PSB, Eloíse Maria Zanatta, resgatou a importância do coleguismo dos correligionários, após a derrota nas urnas há quatro anos, porém, ressalvou que a frustração foi decisiva para o fortalecimento, destacando o esforço pessoal do prefeito e vice eleitos, assim como toda a militância e familiares. “É preciso agir com respeito, humildade e gratidão. Todos terão vez e voz, num Travesseiro para todos nós”.

O presidente Adriano Steffler agradeceu a confiança dos eleitores, a qual acredita ser fruto da luta de quatro anos, quando a oposição foi culpada por barrar o desenvolvimento. Entretanto, ressalvou que o Legislativo é um poder independente e precisar ser valorizado, especialmente no diálogo a respeito das soluções para os desafios contínuos. “Travesseiro precisa voltar a ser referência. O povo precisa recuperar a autoestima. As famílias merecem o respeito que se perdeu [...] E que a mudança avance para além do discurso e se torne realidade”.

Em seu terceiro mandato como vice-prefeito, Sérgio Nied, reafirmou compromisso com a responsabilidade de representar os municípios nas atribuições políticas, e que é preciso superar as dificuldades orçamentárias para viabilizar realizações. Conclamou os vereadores para que cumpram com seu discurso em priorizar as demandas coletivas e inclusivas, deixando de lados interesses, e convocou a todos para contribuir e ajudar com o desenvolvimento. Em um de seus projetos pretende diversificar a agricultura buscando a liberdade dos produtores, para negócios que extrapolam o vínculo com integradoras.

Eleito para o quarto mandato, o prefeito empossado Genésio Hosftetter, o Neco, qualificou o êxito do partido no segundo pleito eleitoral, agradecendo colaboradores. Resgatou a luta pela emancipação que só ocorreu graças ao esforço dos trabalhadores que acreditaram no potencial da localidade, saudando todos os ex-gestores, sua família de sangue e de coração que são todos os cidadãos. “O município tem capacidade de continuar evoluindo, e a partir de agora conta com um único partido: Travesseiro. E ao contrário do que muitos dizem, não sou velho. Estou lúcido e com uma vontade imensa de fazer ainda mais, resgatando a credibilidade política e o respeito a classe, em meio a uma enxurrada de denúncias e escândalos que prejudicam toda a nação. Vamos dar as mãos e caminhar juntos e fazer um 2017 feliz”.

Após a sessão, o prefeito do mandato de 2012-2016 Ricardo Rockenbach entregou as chaves da prefeitura para Neco, sendo realizada a transmissão de cargo no gabinete do Executivo.

MESA DIRETORA:

Adriano Steffler (presidente); Anivo Hofstetter (vice-presidente); Alexandre Spieckert (secretário); e Eloise Maria Zanatta (vice-secretária).

LÍDERES DE BANCADA:

PTB – Jonas Morari

PT – Airton da Costa

PP – Tiago Eloi Weizenmann

PMDB – Omar João Walter

PSB – Eloise Maria Zanatta

COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: (serão escolhidas na sessão ordinária de terça-feira, dia 03)

Por daiane