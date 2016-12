Educação

Arroio do Meio – As obras da quadra esportiva da Escola Estadual Guararapes devem ser encerradas no final de janeiro do próximo ano. Uma prestação de contas referente às obras do local foi realizada na manhã de segunda-feira nas dependências do educandário. O momento foi acompanhado por membros da Administração Municipal, da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, do Grêmio Estudantil da escola, além de direção e professores.

O coordenador de obras da 3ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, Guilherme Spohr, apresentou a situação atual e histórico da obra, que foi reiniciada no dia 06 de novembro. A paralisação total ocorreu em dezembro de 2015, dois meses após a assinatura de contrato para o início dos trabalhos. “Duas questões técnicas impediram a continuidade das obras. Uma delas se referia a estrutura que não estava de acordo com o projeto, fazendo com ela tivesse que ser reforçada, além da obra não ter sido contemplada com o piso”, salientou.

Para que o reinício das atividades fosse autorizado, o projeto passou por vários trâmites burocráticos, além de aguardar explicativas. Após esse processo, Guilherme garantiu que a obra vai sair com o piso, sendo que a cancha já está sendo preparada para isso. Dessa forma, para que o valor orçado da obra permaneça em R$ 416,839 mil, foi necessário suprimir alguns itens para a execução do piso. “Além deste detalhe, o local contará com parte elétrica e acessibilidade”.

O prefeito eleito, Klaus Werner Schnack, disse que a conclusão das obras é uma conquista a ser comemorada, frisando que a região precisa lutar para ter espaço no governo Sartori. Reiterou também que a futura Administração é parceira para desenvolver projetos juntos à escola.

A coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Greicy Weschenfelder, destacou que a obra é uma união de esforços, sempre desejando o bem para o município. “Quando existe a ideia de pertencimento, se cuida e valoriza o que é nosso. Tenho a certeza que depois de tanto tempo, essa quadra será bem cuidada pelos alunos. Com certeza é o melhor presente de fim de ano para todos”.

Para a diretora da escola, Silvana Hanke, foram angustiantes os dias em que se via a obra paralisada. “Muitas vezes ficávamos sem explicações para dar sobre a situação da quadra. A notícia da sua conclusão permite que as aulas de Educação Física possam voltar a ser realizadas no turno da noite”.

Já Carlos Born, representante do Conselho Escolar, falou do sentimento em ver um sonho de duas décadas quase pronto. “Saio da escola este ano, triste por não poder usufruir deste espaço, mas feliz em saber que outros alunos farão bom uso da quadra. Tenho certeza que fiz o que pude para que esse sonho pudesse se concretizar. Saio daqui com a sensação de dever cumprido”, relata o estudante do 3º ano do Ensino Médio.

