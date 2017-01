Política

Um público de centenas de pessoas, reunindo representantes de instituições religiosas e educacionais, dirigentes de entidades, servidores, secretários de governo, líderes regionais e locais, e comunidade em geral, prestigiou a sessão solene de posse dos vereadores da legislatura de 2017-2020, e prefeito Edmilson Döor (PTB), o Brida, e vice Lucas Aberto Stoll (PT). Os atos ocorreram na noite de sexta-feira, 30 de dezembro, na União Centenária e contaram com a participação da Orquestra Municipal e do Coral Apollo, além de pronunciamentos e orientações cristãs dos pastores Marli Lutz (ICLB) e Dilson Krahn (ILB).

Todos os eleitos fizeram agradecimentos gerais a familiares, amigos, equipe e comunidade, e se disseram honrados em representar o povo e corresponder às expectativas depositadas em suas propostas políticas.

Na eleição da mesa diretora da Câmara prevaleceu a experiência da chapa encabeçada por Rubens Heineck (PP), que defendeu a autonomia do Legislativo e o companheirismo, relevando a soberania das relações das instituições na história, derrotando a chapa governista do vereador mais votado Wilkyns Arlindo Júnior Gross (PTB), por 5X4. A primeira sessão ordinária da Legislatura ocorre às 19h dessa segunda-feira, 2 de janeiro, com a apreciação de projeto de autoria do Executivo.

Em despedida, o vice-prefeito Guido Arend (PMDB) destacou a importância da renovação, e apesar das restrições orçamentárias, salientou investimentos feitos no combate ao êxodo rural, que efetivamente só serão percebidos pelos novos gestores, os quais desejou a continuidade do desenvolvimento.

O vice eleito Lucas Stoll compartilhou a emoção de poder retribuir a confiança do povo que votou pela mudança atrelada a novas práticas de transparência e gestão pública, com abertura política e social, convocando a participação popular na busca de resultados.

No último discurso do mandato, o prefeito Ricardo Kich, apresentou relatórios dos investimentos e serviços prestados em diversos setores da economia que culminaram num incremento de R$ 35 milhões ao PIB. Listou desafios organizacionais, institucionais, orçamentários, burocráticos, estruturais, demográficos e políticos, e as respectivas soluções para as áreas sociais, educacionais, estruturais e da saúde, destacando a expansão urbana e o desenvolvimento econômico. Agradeceu a equipe de governo e servidores, lamentando a incompreensão de parcela da população e a futilidade de algumas críticas. E anunciou um legado de investimentos que ultrapassa R$ 1 milhão e saldo de mais de R$ 1 milhão em recursos em caixa para a próxima gestão.

O prefeito eleito Edmilson Döor, agradeceu o esforço da coligação e a diplomacia de todos os concorrentes ao pleito, e em especial ao prefeito Ricardo, pela transparência e receptividade na transição, trabalho realizado e recursos disponibilizados. Pediu a Câmara que honre a população e aos servidores comprometimento. Reafirmou seu compromisso em reduzir secretariado, Cargos em Confiança e Funções Gratificadas, afim de garantir mais investimentos na modernização dos serviços básicos, infraestrutura e geração de renda, sem esquecer da cultura, turismo, desporto e lazer. “Temos o objetivo de unir e tornar o município uma oportunidade de futuro, com a colaboração de todos. Pra frente Marques”, concluiu.

Os atos passam a ter validade a partir da 0h00min de 1º de janeiro de 2017.

MESA DIRETORA:

Presidente: Rubens Heineck (PP)

Vice: Mirtes Bruch (PDT)

Secretário: Mauro Giovanella (PSB)

PRESIDENTES DE COMISSÕES

Justiça e Redação: Jurandir Brenner (PP)

Finanças e Orçamento: Maristela Beatriz Seidel (PMDB)

Educação, Saúde., Ação Social, Turismo e Meio Ambiente: Rudi Heid (PTB)

