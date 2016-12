Política

Depois de dois mandatos, o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert (PMDB), deixa o cargo com a tranquilidade de quem fez um bom trabalho, garantindo, inclusive o sucessor. Todos os fornecedores, os salários dos servidores, bem como as férias e o 13º salário estão quitados. Além disso, deixa em caixa recursos na ordem de R$ 1,1 milhão para a pavimentação asfáltica no Morro Vermelho e R$ 350 mil para a pavimentação comunitária da rua Pedro Arthur Drebes, entre Dona Rita e o Novo Horizonte. Ambas as obras estão indo para a licitação.

Na área da saúde também já estão garantidos R$ 150 mil para a aquisição de uma torre de imagem para o Hospital São José, que vai possibilitar cirurgias por vídeo. Além destes valores, o prefeito deixa em caixa R$ 500 mil livres. “Deixamos o município financeiramente estável, bem encaminhado. Cada prefeito sempre procura deixar o município melhor do que pegou. É um processo natural e a maioria sempre consegue”, observa Eckert.

O governo atual já deixou engatilhado para o próximo, alguns compromissos visando a continuidade no desenvolvimento econômico do município. O frigorífico de aves e o condomínio de frangos, ambos projetos da Dália, vão receber incentivos. Assim como a BRF, visando uma solução para o problema do estacionamento. Também estão em tratativas parcerias com a Sulati e com a Bremil, que querem ampliar investimentos no município. “São negociações encaminhadas para a próxima gestão, compromissos com a economia do município”, observa.

Ao avaliar os dois mandatos, Sidnei diz que foram muito bons. Foram de tranquilidade, respeito e diálogo. Orgulha-se de que nos oitos anos não houve nenhuma grande polêmica com a Câmara de Vereadores ou a imprensa. “Isso é positivo. Avaliza positivamente o mandato”.

Nos oito anos, a administração buscou recursos e projetos junto aos governos estadual e federal. No Estado, em função das dificuldades financeiras, não houve grandes avanços, mas o município buscou o que foi possível, garantindo a perfuração de poços por meio do programa de açudagem. Na questão dos acessos asfálticos, continua-se trabalhando para a retomada das obras em Dona Rita.

No que tange ao âmbito federal, o prefeito diz que, enquanto gestor, sempre procurou manter um bom diálogo com os vereadores e os deputados federais que estes representam. Também aponta a importância do vice Áurio Scherer, que intermediou recursos em Brasília no governo do PT. Da mesma forma, salienta que sua proximidade com o falecido Mendes Ribeiro Filho, também resultou em recursos para o município. “Pela boa relação com os vereadores, construímos com todos os partidos a fim de buscar tudo o que fosse possível para fazer o melhor para a comunidade”, destaca.

Para o governo 2017/2020 Eckert projeta um cenário um pouco diferente. Acredita que as parcerias com recursos estaduais e federais sejam diferentes. O governo estadual já encontra sérias dificuldades para deixar as próprias contas em dia e o clima político e econômico está muito tenso em âmbito de país. Contudo, mesmo com dificuldades, ele recomenda que o novo administrador vá em busca de recursos.

Em função do trabalho feito por várias administrações, Sidnei diz que Arroio do Meio está preparado para crescer, tranquilamente, por mais 10 anos. “São vários novos investimentos encaminhados. Entendo que o cenário para o próximo prefeito continua sendo muito bom, mas é importante manter a mesma cautela que se manteve nos últimos anos, com controle financeiro, fluxo de caixa, fazer previsão de 13º e férias desde o começo do ano, reservar recursos para novos investimentos. Tem que ter esses cuidados financeiros”, alerta.

Como marca de sua gestão acredita que seja a simplicidade e a humildade, o fácil acesso ao prefeito e o relacionamento democrático com todos. Em relação ao futuro, ainda não há nada definido. Eckert não deve integrar a equipe do novo governo e aguarda os cenários para ver o que pode acontecer. O que há de certo, é que vai continuar a tocar seu negócio, junto com a família, como sempre fez. A política, certamente não ficará de lado, tendo em vista sua larga experiência na vida pública. Mas, até que novos desafios neste campo surjam, será na farmácia que ele vai ‘bater ponto’ todos os dias.

Por daiane