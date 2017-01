Geral

A Patronagem do CTG Capitão Ribeiro realiza nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o seu 13º Rodeio Crioulo Estadual. O evento, que tem o apoio da prefeitura e do Sicredi, acontece no Parque Municipal de Eventos. Como premiação, o rodeio vai distribuir troféus e mais de R$ 13 mil em dinheiro. O rodeio também terá programação artística. Na programação constam provas de tiro de laço individual, duplas e em equipes, laço vaqueano, sênior, rapaz, patrão e capataz, laço irmão, piá, guri, prenda e o laço pai e filho, além de gineteadas, Hora da Ave Maria, fandangos e shows musicais.

A programação do rodeio inicia na sexta-feira, dia 30, às 14 horas com as primeiras provas de laço, incluindo a Taça Cidade e Taça Empresa. Às 22h30min acontece fandango com o grupo Os Bertussi.

No sábado, dia 31, as provas iniciam às 08 horas. A abertura oficial do rodeio acontece às 20h30min, seguido da Hora da Ave Maria e gineteada em cavalos. Às 22h30min, acontece fandango com Luiz Cláudio e Baita Baile.

No domingo, dia 1º, seguem as provas de tiro de laço. Às 13 horas, acontece gineteada em cavalo e às 15 horas, laço da vaca parada piazito e piazinho e às 19 horas, show com João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo.

Os organizadores comunicam que as inscrições das duplas e equipes encerra às 18 horas de sábado, dia 31. No ato da inscrição o laçador deve apresentar o cartão do tradicionalista e ter em dia os exames do animal e Guia de Transporte dos Animais (GTA).

Segundo Adriano Rizzi, patrão do CTG Capitão Ribeiro, a entidade está pronta para a realização do rodeio com ampla infraestrutura com luz, água e espaço para acampamento e estacionamento. Na expectativa do patrão, com situações climáticas normais, o rodeio deverá receber a visita de representantes de mais de 100 entidades tradicionalistas com a participação de 300 laçadores.

Rodeio artístico

O Rodeio Crioulo de Capitão apresenta uma novidade este ano com a realização do rodeio artístico, que terá seus primeiros movimentos no sábado, no salão do bairro Imigrante, com a realização dos concursos individuais de declamação, intérprete e dança da chula. Os concursos continuam no domingo, no pavilhão junto ao Parque de Eventos, com a apresentação dos grupos de danças.

Por daiane