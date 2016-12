O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Arroio do Meio – O CTG Querência do Arroio do Meio elegeu na sexta-feira, dia 16, sua nova patronagem para a gestão 2017. A eleição ocorreu na Assembleia Ordinária realizada na sede da entidade.

Foram eleitos como patrão, Márcio Kunrath; vice-patrão, Marciano Bergonci; 1ª Sota Capataz, Regina Rodrigues; 2ª Sota Capataz, Aneliese Valerius; 1º Agregado das Pilchas, Charles Schulze e 2º Agregado das Pilchas, Cristian Prediger. O Conselho de Vaqueanos ficou composto por Cláudio Rauber, Lorival Goettens e Marcelo Guimarães. Já como Suplentes do Conselho, Eldo Schardong, Erni Erthal e Luiz Carlos Kunrath.

A posse da nova patronagem ocorre no dia 07 de março durante o jantar comemorativo ao Dia Internacional da Mulher.

Por daiane