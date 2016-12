Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano com apoio do Sicredi está empenhada na organização da Copa Pituca de Minifutebol. O certame tem início previsto para o dia 05 de janeiro. As fichas de inscrição podem ser retiradas na Loja Bruxellas. O valor da inscrição por equipe que inicialmente deveria ser R$ 800 foi reduzido para R$ 500, mais a caução de R$ 1 mil. As equipes interessadas devem participar de reunião às 20h30min de segunda-feira, dia 26 de dezembro, na sede do Pituca.

O certame será disputado nas categorias livres, veteranos (limite de 35 anos completos em 2017) e master (limite de 43 anos completos em 2017), não sendo descartada a possibilidade de haver mudanças nas categorias. Os jogos devem ser realizados nas terças e sextas-feiras à noite.

Por daiane