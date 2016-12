Música

Arroio do Meio - O Colégio Bom Jesus, por meio do Bom Jesus Social, desenvolveu neste mês várias ações de Natal. Uma delas, denominada de “Um presente de coração”, tem intenção de arrecadar brinquedos que serão doados para várias crianças nos cinco estados em que o grupo atua. A estimativa é que os alunos do Bom Jesus doem 15 mil brinquedos, que serão destinados a mais de 30 instituições. No município foram arrecadados cerca de 150 brinquedos que foram distribuídos em uma comunidade quilombola, na Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), em igrejas que promovem trabalhos comunitários e para crianças carentes da comunidade.

“Escolhemos instituições que realizam trabalhos sérios e que sabemos que os presentes foram bem-vindos. O fato de selecionarmos uma comunidade quilombola, entre as beneficiadas, é que, ao mesmo tempo em que ajudamos as crianças da Associação Vovô Teobaldo, também propiciamos aos alunos do Bom Jesus, que nos acompanharam, uma vivência que, muito provavelmente, nunca tiveram. Algo que faz parte da nossa história e que nossos alunos terão a chance de ver na prática e não somente nos livros”, destaca a gestora da unidade, Maria Cristina Gonzatti. A comunidade quilombola recebeu cerca de 20 brinquedos.

Além de presentear as crianças carentes, o intuito do projeto é resgatar o sentido do Natal. A adesão por parte dos alunos foi voluntária. Eles foram convidados a realizar a doação de um brinquedo usado, que possua valor afetivo, fazendo outra criança feliz.

Outra ação foi realizada pelos alunos do contraturno, da Educação Infantil ao 4º ano, que percorreram as ruas da cidade na última semana, apresentando uma cantata de Natal. Realizada pela segunda vez consecutiva, a ação teve o auxílio das professoras de Música, Pâmela de Almeida e de Inglês, Neusa Leidens.

Por daiane